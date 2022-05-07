Как голодание влияет на печень

Печень – большой помощник человеческого организма. Если сказать кратко, то этот орган помогает очищать кровь от токсинов, канцерогенов, продуктов жизнедеятельности. Поэтому печень часто берет на себя большой удар. Чтобы восстановить ее, некоторые люди прибегают к голоданию. Но действительно ли это полезно, как принято считать? “Рамблер” разбирался вместе с Натальей Слюняевой, врачом-гастроэнтерологом Клинико-диагностического центра “Мединцентра”.

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Для начала стоит сказать, что проблемы с печенью могут инициировать ряд заболеваний. И даже спровоцировать дефицит энергии, так как от работы этого органа зависит усвоение микроэлементов и других полезных веществ, поддержание необходимого уровня многих нутриентов в организме.

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“Загрязняют” печень чрезмерно насыщенная углеводами жирная острая, соленая пища. Также на здоровье этого органа чрезмерно негативно влияют курение, злоупотребление алкоголем. Когда печень перестает быть эффективным фильтром, возникают язва желудка, колит, панкреатит, запоры, желчнокаменная болезнь, цирроз и другие заболевания.

Если вы намерены провести “очистку” печени, то это нужно делать исключительно под контролем врача, отмечает Наталья Слюняева.

Прибегать к этому методу можно один-два раза в год. Предшествовать голоданию должна очистка кишечника для снижения риска отравления крови выведенными из печени вредными веществами. За неделю стоит перейти на легкое и вегетарианское питание, исключив жирные и жареные, мучные блюда. Слюняева Наталья Валерьевна Врач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Голодание позволяет временно снизить нагрузку на печень, восстановить ее функции. После этапа очищения, как правило, человек чувствует себя лучше, становится более бодрым и активным, уходит сонливость.

Позитивным эффектом отмечается и периодическое кратковременное голодание.

За счет снижения воспалений, к которым приводит воздержание от пищи, сокращается вероятность возникновения сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, диабета. Однако при длительном голодании и неправильном выходе из него может произойти нарушение обмена веществ, что, в свою очередь, может привести к нарушению работы печени. Кроме того, в процессе голодания организму может не хватить энергии, в том числе для обеспечения работы печени. Поэтому на более экологичным и безопасным методом поддержания здоровья печени является здоровый образ жизни: правильное питание, отсутствие вредных привычек и физические нагрузки. Слюняева Наталья Валерьевна Врач-гастроэнтеролог Клинико-диагностического центра «Мединцентра» (филиал ГлавУпДК при МИД России)

Чтобы не прибегать к таким жестким методам, как голодание, гастроэнтеролог рекомендовала регулярно посещать врача, делать УЗИ органов брюшной полости, сдавать анализы крови. В особенности это касается пациентов, имеющих хронические заболевания печени.