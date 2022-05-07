Как голодание влияет на печень

Печень – большой помощник человеческого организма. Если сказать кратко, то этот орган помогает очищать кровь от токсинов, канцерогенов, продуктов жизнедеятельности. Поэтому печень часто берет на себя большой удар. Чтобы восстановить ее, некоторые люди прибегают к голоданию. Но действительно ли это полезно, как принято считать? “Рамблер” разбирался вместе с Натальей Слюняевой, врачом-гастроэнтерологом Клинико-диагностического центра “Мединцентра”.
Для начала стоит сказать, что проблемы с печенью могут инициировать ряд заболеваний. И даже спровоцировать дефицит энергии, так как от работы этого органа зависит усвоение микроэлементов и других полезных веществ, поддержание необходимого уровня многих нутриентов в организме.
“Загрязняют” печень чрезмерно насыщенная углеводами жирная острая, соленая пища. Также на здоровье этого органа чрезмерно негативно влияют курение, злоупотребление алкоголем. Когда печень перестает быть эффективным фильтром, возникают язва желудка, колит, панкреатит, запоры, желчнокаменная болезнь, цирроз и другие заболевания.
Если вы намерены провести “очистку” печени, то это нужно делать исключительно под контролем врача, отмечает Наталья Слюняева.
Голодание позволяет временно снизить нагрузку на печень, восстановить ее функции. После этапа очищения, как правило, человек чувствует себя лучше, становится более бодрым и активным, уходит сонливость.
Позитивным эффектом отмечается и периодическое кратковременное голодание.
Чтобы не прибегать к таким жестким методам, как голодание, гастроэнтеролог рекомендовала регулярно посещать врача, делать УЗИ органов брюшной полости, сдавать анализы крови. В особенности это касается пациентов, имеющих хронические заболевания печени.