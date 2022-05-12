Врач предупредила об опасности аномалии "змеиные глаза"

Татьяна Шилова, доктор медицинских наук, врач-офтальмолог, предупредила людей со "змеиными глазами", что риск появления заболеваний повышается из-за этой врожденной или приобретенной аномалии. Подробнее об этом эксперт рассказала в беседе с Пятым каналом.

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Эксперт рассказала, что "змеиными глазами" называется заболевание колобома — аномалия, при которой при попадании света зрачок из круглого превращается в вытянутый по вертикали. Колобома может быть как врожденной, так и приобретенной.

Люди с такими глазами от рождения, по словам эксперта, входят в группу риска развития ранней катаракты и дистрофии сетчатки глаза из-за того, что на хрусталик и внутриглазные сферы попадает очень большое количество солнечного света.

Кроме этого, входят в группу риска развития ранней катаракты и дистрофии сетчатки глаза из-за того, что на хрусталик и внутриглазные сферы попадает очень большое количество солнечного света.

Окулист уточнила, что, если дефект врожденный и затрагивает только радужную оболочку глаз, то устранять его не нужно. А если колобома приобретенная, например, в случае травмы, необходима срочная помощь врача.