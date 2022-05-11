Россиян предупредили об опасности частых дежавю

«Прежде всего, повторяющееся дежавю может указывать на височную форму эпилепсии. В этом случае, как правило, одна и та же «картинка» или ситуация возникает постоянно. Дежавю также возникает при опухолях мозга, также чаще всего именно в височной доле», — объяснил эксперт.