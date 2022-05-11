Россиян предупредили об опасности частых дежавю

Дежавю – ощущение, будто происходящее уже случалось с вами ранее – может быть свидетельством серьезных заболеваний. Об этом предупреждает руководитель Института нейропсихиатрии Научно-исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, невролог Владимир Михайлов. Слова эксперта приводит издание «Доктор Питер».
Эффект дежавю, по словам невролога, может возникать на фоне переутомления, стресса, нарушения сна и кровообращения в сосудах мозга, а также во время болезни и лихорадки. Если эпизоды учащаются, то это должно послужить поводом пройти обследование у врача.
«Прежде всего, повторяющееся дежавю может указывать на височную форму эпилепсии. В этом случае, как правило, одна и та же «картинка» или ситуация возникает постоянно. Дежавю также возникает при опухолях мозга, также чаще всего именно в височной доле», — объяснил эксперт.
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