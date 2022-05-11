Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили об опасности частых дежавю

Мира Маркина

Дежавю – ощущение, будто происходящее уже случалось с вами ранее – может быть свидетельством серьезных заболеваний. Об этом предупреждает руководитель Института нейропсихиатрии Научно-исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, невролог Владимир Михайлов. Слова эксперта приводит издание «Доктор Питер».

Россиян предупредили об опасности частых дежавю
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эффект дежавю, по словам невролога, может возникать на фоне переутомления, стресса, нарушения сна и кровообращения в сосудах мозга, а также во время болезни и лихорадки. Если эпизоды учащаются, то это должно послужить поводом пройти обследование у врача.

«Прежде всего, повторяющееся дежавю может указывать на височную форму эпилепсии. В этом случае, как правило, одна и та же «картинка» или ситуация возникает постоянно. Дежавю также возникает при опухолях мозга, также чаще всего именно в височной доле», — объяснил эксперт.

Ранее мы писали об последствиях сотрясения головного мозга, о которых чаще всего не задумываются пострадавшие.

Новости,Владимир Михайлов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители