Раскрыты опасные последствия сотрясения мозга

«Самое опасное — возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство. Плюс при ударе головой могут быть повреждения непосредственно костей черепа», — объяснил врач.