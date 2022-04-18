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2 часа назад

Раскрыты опасные последствия сотрясения мозга

Мира Маркина

О симптомах и возможных осложнениях сотрясения головного мозга «Вечерней Москве» рассказал врач-остеопат Сергей Евдокимов.

Раскрыты опасные последствия сотрясения мозга
Фото: unsplash.comunsplash.com

При сотрясении «легкой степени» у пострадавшего наблюдаются нарушения координации, памяти и внимания, реже – нарушения речи. Как правило, серьезных осложнений после такой травмы не бывает, отметил эксперт. Восстановление занимает около двух недель.

В более тяжелых случаях после сотрясения мозга могут появиться опасные осложнения.

«Самое опасное — возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство. Плюс при ударе головой могут быть повреждения непосредственно костей черепа», — объяснил врач.

Клиническая картина может меняться в зависимости от того, какой отдел мозга был поражен, предупредил эксперт.

Ранее мы рассказывали о том, как простой тест может помочь выявить развитие болезней мозга.

Новости,Сергей Евдокимов,
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