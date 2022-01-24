Простой тест на риск развития болезней мозга: видео

Врач-инфекционист Константинова Татьяна Игоревна в своем TikTok @doctor.ti показала простой тест, который поможет определить риск заболеваний головного мозга. Доктор предлагает встать на одну ногу, положить руки на пояс, согнуть вторую ногу и развернуть ее в сторону. Затем нужно прижать пятку к суставу колена изнутри — получается так называемая поза цапли. Далее необходимо засечь время (или попросить кого-то сделать это за вас) и закрыть глаза.

Татьяна Игоревна утверждает, что баланс на одной ноге отражает состояние головного мозга. В норме необходимо продержаться не менее 20 секунд. Если простоять в позе получилось меньше времени, то это может указывать на риск аномалий и снижение когнитивных активностей.

Не стоит впадать в панику, если вы не смогли продержаться больше 20 секунд или упали. Способность простоять на одной ноге зависит не только от состояния мозга, но и натренированности, чувствительности вестибулярного аппарата, а также ситуативных условий. Если вы не выспались или у вас болит нога, лучше перенести тест на более подходящее время. Также в комментариях к видео многие отмечали, что после 50 лет устоять на одной ноге сложней, чем в молодости.