Врач назвал смертельную опасность при проблемах с кишечником

«Например, не хватает в диете пищевых волокон, кисломолочных продуктов, избыток сладкой пищи, мясных изделий. И врачи чаще всего стараются убрать все факторы, которые им известны. Во-первых, чтобы человек успокоился, хорошо высыпался. Во-вторых, если есть какое-то душевное неблагополучие, то возможно работа с психологом. И применяется оздоровительная диета», — резюмировал врач.