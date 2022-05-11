Врач назвал смертельную опасность при проблемах с кишечником

Симптомы, которыми обычно сопровождается синдром раздраженного кишечника, могут сигнализировать о более серьезных заболеваниях. Соответствующее заявление врача-диетолога и доктора медицинских наук Михаила Гинзбурга опубликовало издание URA.RU.
Диагноз «синдром раздраженного кишечника» ставят людям, страдающим от частой диареи, кишечной боли, тошноты. Но такие симптомы свойственны не только этому заболеванию. Гинзбург отметил, что они могут быть признаком начальной стадии онкологии, и рекомендовал срочно обратиться к гастроэнтерологу.
Также эксперт подчеркнул, что появление синдрома раздраженного кишечника может быть связано с диетой или неправильным питанием, а также стрессом.
«Например, не хватает в диете пищевых волокон, кисломолочных продуктов, избыток сладкой пищи, мясных изделий. И врачи чаще всего стараются убрать все факторы, которые им известны. Во-первых, чтобы человек успокоился, хорошо высыпался. Во-вторых, если есть какое-то душевное неблагополучие, то возможно работа с психологом. И применяется оздоровительная диета», — резюмировал врач.
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