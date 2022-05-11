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2 часа назад

Невролог назвал способы избавиться от головной боли без таблеток

Мира Маркина

Одной из распространенных причин возникновения головной боли является ухудшение кровоснабжения мозга. Как стимулировать его без медикаментов, радио Sputnik рассказал врач-невропатолог Игорь Орлов.

Названы способы избавиться от головной боли без таблеток
Фото: pixabay.compixabay.com

Специалист рекомендовал закапывание специальных масел в ушную раковину для улучшения циркуляции крови.

«Самим можно использовать, например, камфорное масло. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить турунду (тампон, скрученный из ваты — прим. Ред.)», — пояснил врач.

Второй действенный способ, по мнению Игоря Орлова, — легкий массаж ушей.

«Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения», — рассказал о процедуре эксперт.

Ранее «Рамблер» писал о том, почему головная боль после приема пищи должна насторожить.

Новости,Игорь Орлов,
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