Названы способы избавиться от головной боли без таблеток

Одной из распространенных причин возникновения головной боли является ухудшение кровоснабжения мозга. Как стимулировать его без медикаментов, радио Sputnik рассказал врач-невропатолог Игорь Орлов.
Специалист рекомендовал закапывание специальных масел в ушную раковину для улучшения циркуляции крови.
«Самим можно использовать, например, камфорное масло. Можно закапать несколько капель в ушную раковину и поставить турунду (тампон, скрученный из ваты — прим. Ред.)», — пояснил врач.
Второй действенный способ, по мнению Игоря Орлова, — легкий массаж ушей.
«Массировать уши можно ладонью. Закройте ею полностью ушную раковину, слегка надавите и медленно совершайте движения», — рассказал о процедуре эксперт.
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