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1 час назад

Врач рассказала, почему после еды может болеть голова

Мира Маркина

Головная боль, возникающая после приема пищи – симптом, который должен насторожить. О неожиданных причинах ее появления терапевт Оксана Хамицева рассказала изданию URA.ru.

Врач рассказала, почему после еды может болеть голова
Фото: unsplash.comunsplash.com

Боль в голове после еды может быть связана с сахарным диабетом и другими нарушениями работы поджелудочной железы, отметила эксперт.

«Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию мозга, о чем он сигнализирует головной болью», – объяснила врач.

Головной болью может отозваться аллергия на тот или иной продукт, который вы съели во время трапезы.

Также неприятный симптом иногда появляется как следствие отравления. Токсины попадают в кровь из пищи, если она содержала какие-либо ядовитые вещества или была несвежей.

Ранее мы писали о том, какую головную боль нельзя игнорировать.

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