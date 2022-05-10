Врач рассказала, почему после еды может болеть голова

«Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию мозга, о чем он сигнализирует головной болью», – объяснила врач.