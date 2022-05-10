Иммунолог рассказал об опасности оспы обезьян для россиян

«Оспа обезьян протекает намного легче и после ее лечения выздоравливают намного быстрее. Передаваться болезнь может от человека к человеку при тесном контакте. Но сам вариант этой болезни неопасен, летальных исходов за весь период наблюдения зафиксировано крайне мало», — отметил собеседник издания.