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3 часа назад

Иммунолог рассказал об опасности оспы обезьян для россиян

Мира Маркина

Почему оспа обезьян, опасная для жителей африканских стран, не грозит жителям России, «Вечерней Москве» рассказал врач-иммунолог Алексей Коновалов.

Иммунолог рассказал об опасности оспы обезьян для россиян
Фото: unsplash.comunsplash.com

Симптомы этого заболевания напоминают натуральную оспу: у пациента возникают слабость, лихорадка, головные боли, специфические высыпания на коже.

«Оспа обезьян протекает намного легче и после ее лечения выздоравливают намного быстрее. Передаваться болезнь может от человека к человеку при тесном контакте. Но сам вариант этой болезни неопасен, летальных исходов за весь период наблюдения зафиксировано крайне мало», — отметил собеседник издания.

Оспа обезьян чаще выявляется у подростков. По какой причине – неизвестно. Тем не менее, угрозы в этом заболевании иммунолог не видит.

«Риск глобального распространения болезни ничтожно мал. Для россиян вирус, в принципе, не представляет опасности, так как большинство наших граждан вакцинированы от оспы. И о какой-либо пандемии говорить даже не приходится», – объяснил свою позицию эксперт.

Ранее мы писали о вероятности пандемии птичьего гриппа.

Новости,Алексей Коновалов,
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