"Дело в том, что у животных происходит эволюция вируса. В популяции животных нарабатываются некие свойства, которые при выходе в человеческую популяцию могут представлять большую опасность. По сути дела, человеческая популяция не готова к этому вирусу. Ведь никакой адаптации человеческой популяции к нему не было. Именно поэтому может быть так, что новый вирус окажется слишком патогенным либо очень заразным", — цитирует Мир24 иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.