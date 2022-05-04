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28 минут назад

Заразен ли птичий грипп у человека и надо ли миру готовиться к эпидемии: видео

Диана Товсепова

В китайской провинции Хэнань зафиксирован первый случай заражения человеком птичьим гриппом H3N8. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Заболевшим оказался четырехлетний мальчик, живущий в городском округе Чжумадянь. Отмечается, что он контактировал с домашними курами, а около его дома часто ходили дикие утки.

Первые симптомы у ребенка появились 5 апреля. Спустя пять дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния. В больнице ему сделали анализы, которые подтвердили заражение птичьим гриппом.

Врачи объясняют, что ранее о случаях H3N8 у людей не сообщалось.

"Дело в том, что у животных происходит эволюция вируса. В популяции животных нарабатываются некие свойства, которые при выходе в человеческую популяцию могут представлять большую опасность. По сути дела, человеческая популяция не готова к этому вирусу. Ведь никакой адаптации человеческой популяции к нему не было. Именно поэтому может быть так, что новый вирус окажется слишком патогенным либо очень заразным", — цитирует Мир24 иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова.

Смотрите видео, чтобы узнать, почему вирусы, которые пробивают межвидовой барьер считаются наиболее опасными, и стоит ли миру готовиться к новой эпидемии.

Ранее мы писали о заражении человека другим штаммом птичьего гриппа.

Болезни и лекарства,Видео,Николай Крючков,
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