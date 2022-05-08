Названы причины появления судорог

По словам медика, судороги могут появляться на фоне развития сахарного диабета, рассеянного склероза или облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей. Также они бывают у людей с варикозной болезнью вен, избыточной массой тела и плоскостопием. Самой частой причиной судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов: магния, кальция или калия.