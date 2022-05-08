Названы причины появления судорог

Врач-остеопат Сергей Евдокимов назвал причины появления судорог. Об этом сообщает URA.RU.
По словам медика, судороги могут появляться на фоне развития сахарного диабета, рассеянного склероза или облитерирующих заболеваниях сосудов нижних конечностей. Также они бывают у людей с варикозной болезнью вен, избыточной массой тела и плоскостопием. Самой частой причиной судорог является нехватка в организме витаминов и микроэлементов: магния, кальция или калия.
Врач посоветовал обратиться к врачу при появлении данного симптома:
«Врач порекомендует сдать общий анализ крови, биохимию крови, еще дополнительные специализированные исследования. При необходимости проводится УЗИ с исследованием внутренних органов».