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1 час назад

Терапевт перечислил правила безопасного похода в баню

Мария Иглина

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал два правила, которые помогут сделать поход в баню безопасным. Подробностями он поделился в беседе с радио Sputnik.

Терапевт перечислил правила безопасного похода в баню
Фото: unsplash.comunsplash.com

Так, медик заявил, что не нужно "насиловать" свой организм в парной, стараясь просидеть в ней как можно дольше. При первых признаках недомогания, слабости или затруднении дыхания, необходимо сразу же покинуть парную. Также эксперт отметил, что нельзя долго находиться в парилке при температуре выше 95 градусов, даже если самочувствие позволяет провести в ней больше времени.

Вторым правилом медик назвал запрет на посещение бани после употребления алкоголя. По его словам, спиртное нарушает терморегуляцию организма, поэтому посещение парилки может быть опасно. А чтобы избежать обезвоживания, Хухрев посоветовал пить как можно больше воды.

Ранее кардиолог объяснила, для кого будут опасны пробежки.

Новости,Алексей Хухрев,
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