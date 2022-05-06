Терапевт перечислил правила безопасного похода в баню

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Алексей Хухрев назвал два правила, которые помогут сделать поход в баню безопасным. Подробностями он поделился в беседе с радио Sputnik.
Так, медик заявил, что не нужно "насиловать" свой организм в парной, стараясь просидеть в ней как можно дольше. При первых признаках недомогания, слабости или затруднении дыхания, необходимо сразу же покинуть парную. Также эксперт отметил, что нельзя долго находиться в парилке при температуре выше 95 градусов, даже если самочувствие позволяет провести в ней больше времени.
Вторым правилом медик назвал запрет на посещение бани после употребления алкоголя. По его словам, спиртное нарушает терморегуляцию организма, поэтому посещение парилки может быть опасно. А чтобы избежать обезвоживания, Хухрев посоветовал пить как можно больше воды.