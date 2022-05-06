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1 час назад

Врач перечислил опасные признаки дефицита йода в организме

Даша Краснова

Врач и диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что дефицит йода в организме человека может проявляться различными опасными симптомами.

Врач перечислил опасные признаки дефицита йода в организме
Фото: unsplashunsplash

Например, кожа может стать сухой, наблюдается частый и беспричинный упадок сил, а вес бесконтрольно растет.

Ухудшается память, начинаются проблемы со стулом, а у женщин могут начать выпадать волосы и нарушаться менструальный цикл.

Все эти признаки являются весомым поводом обратиться к врачу и пройти обследование. Справиться с этим самостоятельно довольно трудно, при определенных обстоятельствах могут не помочь даже йодосодержащие продукты.

Для начала необходимо зафиксировать проблему на медицинском уровне, а уже потом начать ее решать.

До этого мы рассказывали, почему мы любим сладкое и на какие дефициты это указывает.

Новости,Михаил Гинзбург,
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