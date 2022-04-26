Почему мы любим сладкое и на какие дефициты это указывает



Чего не хватает, если тянет на сладкое? Обманывать себя не стоит – скорее всего, не хватает силы воли. Разговоры о том, что «я ничего не соображаю без сладкого», «потеряю сознание без конфетки» чаще всего имеют под собой те самые психологические причины, о которых мы говорили ранее (мы просто пытаемся таким способом снять стресс или доставить себе удовольствие). Хотелось бы отметить, что для снятия стресса существует масса других методов, например, прогулки на свежем воздухе, спорт, медицитация, спа и т.д.

Поленова Наталья Валерьевна Врач-терапевт, диетолог