Почему мы любим сладкое и на какие дефициты это указывает

Тяга к сладкому и мучному испортила фигуру не одному поколению людей. Но почему нам так часто хочется "сладенького" и мы продолжаем гоняться за любимыми шоколадками и быстрыми углеводами? Об этом "Рамблеру" рассказала врач-терапевт, диетолог Наталья Поленова.
Фото: Кадр из фильма "Форрест Гамп"Кадр из фильма "Форрест Гамп"
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Оказывается, пристрастие людей к сладкому имеет вполне разумное эволюционное обоснование. Все дело во вкусовых рецепторах. Вкус сладкого стимулирует рецепторы языка и горла, также как и соленое, кислое и горькое.
Когда человек жил в пустыне, он должен был полагаться на свои вкусовые ощущения, когда пробовал всевозможные продукты. Горький вкус мог свидетельствовать о чем-то ядовитом, кислый – об испорченном.
По-настоящему положительные ассоциации вызывал только сладкий вкус. Все сладкое считалось безопасным, питательным и полезным, например, ягоды и фрукты.
Когда наши предки употребляли в пищу сладкие фрукты, они знали – это: во-первых, безопасно; во-вторых, обеспечит организм энергией для дальнейшей деятельности. В каменном веке, в отсутствие супермаркетов, это было жизненно важно – запастись калориями, пока они в наличии.
Сейчас у нас нет такой острой необходимости запасаться калориями. Наоборот, они по всюду. Но мы все равно тянемся к сладкому. На это есть и другие причины. Например, поведенческие привычки из детства.
Так, например, сладкое используется родителями качестве поощрения, утешения или торга. В дальнейшем, уже будучи взрослыми, мы пытаемся побаловать себя красивым тортом, шоколадной конфетой или мороженым. Занятно, что обоснование примерно такое же, как в детстве: в честь праздника, снять стресс, я это заслужил и пр. Причины мы всегда охотно находим.
Ну и конечно, нельзя не учитывать законы рынка: агрессивная реклама охотно подыгрывает нашим эволюционным или закрепленным в далеком детстве пищевым слабостям.
При этом многие считают, что тяга к определенному продукту указывает на дефицит каких-то витаминов и минералов в организме. Диетолог объяснила, что гораздо чаще тяга к сладкому имеет не физиологические причины, а психологические.
Чего не хватает, если тянет на сладкое? Обманывать себя не стоит – скорее всего, не хватает силы воли. Разговоры о том, что «я ничего не соображаю без сладкого», «потеряю сознание без конфетки» чаще всего имеют под собой те самые психологические причины, о которых мы говорили ранее (мы просто пытаемся таким способом снять стресс или доставить себе удовольствие). Хотелось бы отметить, что для снятия стресса существует масса других методов, например, прогулки на свежем воздухе, спорт, медицитация, спа и т.д.
Для того, чтобы понять правда ли вам чего-то не хватает, если вы тянетесь к сладкому, специалист посоветовала эксперимент.
Искать в качестве обоснования тяги к сладкому дефицит каких-нибудь редких микроэлементов или витаминов, чаще всего – спекуляция.
Лучше поставить эксперимент – попробуйте от быстрых углеводов (сахара, меда, конфет) хотя бы на пару недель. Вы не поверите, как улучшиться самочувствие и настроение, уйдет отечность. В сладком нет совершенно ничего жизненно важного, без чего нельзя было бы существовать. Поверьте.
Однако можно проверить нарушение углеводного обмена и лабораторным способом.
"Если мы говорим о лабораторных маркерах нарушений углеводного обмена, в первую очередь я бы советовала проверить уровень глюкозы, инсулина, а также вычисляемый на их основе индекс инсулинорезистентности НОМА. Если у вас же установлен диагноз сахарного диабета – то для вас самый важный показатель – это гликированный гемоглобин, интегральный параметр, характеризующий средний уровень глюкозы крови за три месяца"..