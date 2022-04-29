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2 часа назад

В США впервые птичьим гриппом заразился человек

Мира Маркина

В американском штате Колорадо был зафиксирован первый случай заражения человека высокопатогенным штаммом птичьего гриппа – H5N1. Новость сообщил телеканал NBC News с ссылкой на Минздрав штата.

Заразившийся мужчина работает на ферме. Он участвовал в сортировке куриц, которые уже являлись переносчиками штамма H5N1. Работник птицефермы стал все чаще замечать у себя быструю утомляемость. Чтобы избавиться от нее, он начал прием гомеопатического противовирусного препарата.

Известно, что вирус H5N1 сейчас распространен в 30 американских штатах. Он представляет опасность, поскольку в теории может мутировать до нового штамма, который будет способен передаваться от человека к человеку.

Ранее «Рамблер» сообщал, почему российский инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа в нашей стране.

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