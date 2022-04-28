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1 час назад

Российский инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа среди людей

Диана Товсепова

Несмотря на то, что в одной из провинций Китая человек заразился птичьим гриппом, вспышки заболевания не будет. Об этом рассказал инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев изданию «Лента.ру».

Инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа среди людей
Фото: PxherePxhere

Специалист объяснил, что сообщения о птичьем гриппе появляются время от времени, но дальнейшего развития у болезни не будет.

"Во-первых, слава богу, от человека человеку он не передается, чтобы им заболеть, нужно вступить в контакт с больным животным — этот человек, который заразился, заразился непосредственно от кур. Во-вторых, чем выше цифры в названии, например тут H3N8, тем тяжелее протекает заболевание, но намного реже передается", — Николай Малышев.

Напомним, Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в центральной части страны в провинции Хэнань впервые было выявлено заражение человека птичьим гриппом H3N8. Зараженным оказался четырехлетний мальчик, ранее вступавший в контакт с домашней птицей.

Еще в начале у ребенка проявились первые симптомы. Началось все с лихорадки, но через пять ней ему стало хуже — мальчика госпитализировали. Позже анализы подтвердили его инфицирование птичьим гриппом H3N8.

Ранее мы писали о гепатите неизвестного происхождения.

Новости,Николай Малышев,
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