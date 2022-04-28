Инфекционист исключил вспышку птичьего гриппа среди людей

Несмотря на то, что в одной из провинций Китая человек заразился птичьим гриппом, вспышки заболевания не будет. Об этом рассказал инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев изданию «Лента.ру».

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Специалист объяснил, что сообщения о птичьем гриппе появляются время от времени, но дальнейшего развития у болезни не будет.

"Во-первых, слава богу, от человека человеку он не передается, чтобы им заболеть, нужно вступить в контакт с больным животным — этот человек, который заразился, заразился непосредственно от кур. Во-вторых, чем выше цифры в названии, например тут H3N8, тем тяжелее протекает заболевание, но намного реже передается", — Николай Малышев.

Напомним, Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китая сообщил, что в центральной части страны в провинции Хэнань впервые было выявлено заражение человека птичьим гриппом H3N8. Зараженным оказался четырехлетний мальчик, ранее вступавший в контакт с домашней птицей.

Еще в начале у ребенка проявились первые симптомы. Началось все с лихорадки, но через пять ней ему стало хуже — мальчика госпитализировали. Позже анализы подтвердили его инфицирование птичьим гриппом H3N8.

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