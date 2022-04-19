Острый гепатит неизвестного происхождения обнаружили у детей в Европе

Случаи острого гепатита неизвестного происхождения у детей выявлены сразу в нескольких странах Европы. В частности, в Испании, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании. Кроме того, девять случаев заболевания детей острым гепатитом обнаружены в американском штате Алабама. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

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Согласно отчету организации, клиническая картина — "тяжелый острый гепатит С заметно повышенными трансаминазами".

Пока непонятны причины заболевания, потому как ни в одном случае у пациентов не были обнаружены распространенные вирусы, которые могут вызывать гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е).

"В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной. Группа по ликвидации последствий в Соединенном Королевстве, где на сегодняшний день произошло большинство случаев, считает, что инфекционная причина, скорее всего, в клинических и эпидемиологических особенностях расследуемых случаев", — говорится в сообщении ECDC.

ВОЗ обеспокоена. Расследования в странах продолжаются.