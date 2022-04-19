Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+8° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
16 минут назад

Острый гепатит неизвестного происхождения обнаружили у детей в Европе

Диана Товсепова

Случаи острого гепатита неизвестного происхождения у детей выявлены сразу в нескольких странах Европы. В частности, в Испании, Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Дании. Кроме того, девять случаев заболевания детей острым гепатитом обнаружены в американском штате Алабама. Об этом сообщается в пресс-релизе Европейского центра по контролю и профилактике заболеваний (ECDC).

Острый гепатит неизвестного происхождения обнаружили у детей в Европе
Фото: Открытые источникиОткрытые источники

Согласно отчету организации, клиническая картина — "тяжелый острый гепатит С заметно повышенными трансаминазами".

Пока непонятны причины заболевания, потому как ни в одном случае у пациентов не были обнаружены распространенные вирусы, которые могут вызывать гепатит (вирусы гепатита А, В, С, D и Е).

"В настоящее время точная причина гепатита у этих детей остается неизвестной. Группа по ликвидации последствий в Соединенном Королевстве, где на сегодняшний день произошло большинство случаев, считает, что инфекционная причина, скорее всего, в клинических и эпидемиологических особенностях расследуемых случаев", — говорится в сообщении ECDC.

ВОЗ обеспокоена. Расследования в странах продолжаются.

Ранее мы писали о том, что в Индии зафиксировали первый случай заражения гибридным коронавирусом XE.

Новости,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители