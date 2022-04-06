В Индии выявлен новый вариант коронавируса XE

Впервые штамм XE был обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что новый вариант коронавируса может оказаться "самым заразным из всех, выявленных до этого". Times of India отмечает, что до сих пор было подтверждено "не более 600 случаев заражения" подвидом ХЕ. За последние сутки в стране были выявлены 1 086 новых случаев заражения, сообщает Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии. Всего за время пандемии заразились 43 млн человек. От последствий скончалось 521 тыс. человек.