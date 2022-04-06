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2 часа назад

В Индии выявлен первый случай заболевания вариантом коронавируса XE

Мира Маркина

В городе Мумбаи, Индия, выявлен первый случай заражения новым подвидом омикрон-штамма коронавируса. Мутации дали название ХЕ. Об этом сообщает газета Times of India в среду, 6 апреля, ссылаясь на муниципальную корпорацию Бридханмумбаи.

В Индии выявлен новый вариант коронавируса XE
Фото: pixabay.compixabay.com

"Новый вариант является рекомбинантным штаммом и представляет собой гибрид двух ранее обнаруженных омикрон-штаммов BA.1 и BA.2", — отмечает издание.

Впервые штамм XE был обнаружен 19 января 2022 года в Великобритании. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что новый вариант коронавируса может оказаться "самым заразным из всех, выявленных до этого". Times of India отмечает, что до сих пор было подтверждено "не более 600 случаев заражения" подвидом ХЕ. За последние сутки в стране были выявлены 1 086 новых случаев заражения, сообщает Министерство здравоохранения и благополучия семьи Индии. Всего за время пандемии заразились 43 млн человек. От последствий скончалось 521 тыс. человек.

Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании (UKHSA) объявило, что начинает исследовать новую мутацию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на органы здравоохранения Соединенного Королевства.

Ранее врач объяснил, как восстановить нервы после коронавируса.

Коронавирус,ВОЗ,
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