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3 часа назад

Врач объяснил, как восстановить нервы после коронавируса

Мира Маркина

Клинический фармаколог, врач Александр Эдигер рассказал, как восстановиться после коронавируса. Слова доктора приводит издание «Общественная служба новостей».

Врач объяснил, как восстановить нервы после коронавируса
Фото: unsplash.comunsplash.com

Эксперт отмечает, что после перенесенной коронавирусной инфекции пациенты сталкиваются с нарушением памяти, сна и внимания. Александр Эдигер отмечает, что нервы — одна из главных мишеней коронавируса.

«Это не просто нарушение памяти, это может быть нарушение внимания, тяжелое нарушение сна, нарушение работоспособности, и все это связано с тем, что центральная нервная система является одной из главных мишеней ковида», — объяснил врач.

Специалист добавил: неврологи должны быть готовы к тому, что число пациентов увеличится. Эксперт предлагает лечить последствия перенесенного коронавируса не только медикаментами. Необходимо выровнять режим отдыха, труда и сна, считает врач.

При соблюдении всех рекомендаций пациент может вернуть здоровую центральную нервную систему через 2-3 месяца, утверждает Александр Эдигер.

«Необходимо создать гигиенически точно выверенную среду: режим труда, режим отдыха, режим сна, режим потребления пищевых продуктов, правильная витаминизация», — отметил эксперт.

Ранее врачи заявили о необратимых нарушениях памяти после COVID-19.

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