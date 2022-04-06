Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+11° в 
USD 83.35EUR 91.73
Войти в почту
2 часа назад

Врачи заявили о необратимых нарушениях памяти после COVID-19

Мира Маркина

В НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора заявили, что у людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, есть более высокий риск длительных нарушений памяти поле перенесенного коронавируса. Об этом сообщает издание "Известия".

Врачи заявили о необратимых нарушениях памяти после COVID-19
Фото: PixabayPixabay

"У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми", — сказала врач-терапевт Дарья Хавкина.

По ее словам, чаще всего, когнитивные нарушения при коронавирусе встречаются у пожилых людей, у которых нет иммунитета против COVID-19, страдающих сахарным диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца.

Однако сейчас случаев снижения памяти и умственной работоспособности стало гораздо меньше, отметила медик. По ее мнению, причиной стала вакцинация, отработанные схемы лечения легочной инфекции и особенности "омикрона".

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что причиной длительного нарушения памяти является повреждение сосудов. Происходит нехватка энергетических ресурсов, которые нужны для возникновения информационных сигналов между клетками нервной системы. По ее словам, зоны памяти "остаются обедненными".

Врач-невролог Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Юлия Евсютина рассказала, что у переболевших коронавирусом часто возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Среди симптомов - головные боли, головокружение, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания и остроты зрения.

Коронавирус,Роспотребнадзор,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители