Врачи заявили о необратимых нарушениях памяти после COVID-19

В НИИ имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора заявили, что у людей, страдающих хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, есть более высокий риск длительных нарушений памяти поле перенесенного коронавируса. Об этом сообщает издание "Известия".

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"У пациентов с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы нарушения памяти на фоне инфекций с ярко выраженной симптоматикой часто прогрессируют, могут становиться необратимыми", — сказала врач-терапевт Дарья Хавкина.

По ее словам, чаще всего, когнитивные нарушения при коронавирусе встречаются у пожилых людей, у которых нет иммунитета против COVID-19, страдающих сахарным диабетом второго типа и ишемической болезнью сердца.

Однако сейчас случаев снижения памяти и умственной работоспособности стало гораздо меньше, отметила медик. По ее мнению, причиной стала вакцинация, отработанные схемы лечения легочной инфекции и особенности "омикрона".

Заместитель директора по клинической работе Московского НИИ им. Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Татьяна Руженцова заявила, что причиной длительного нарушения памяти является повреждение сосудов. Происходит нехватка энергетических ресурсов, которые нужны для возникновения информационных сигналов между клетками нервной системы. По ее словам, зоны памяти "остаются обедненными".