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48 минут назад

В России усиливают меры профилактики холеры

Мира Маркина

На официальном портале нормативных правовых актов появилось постановление главного санитарного врача России о введении дополнительных профилактических мер против распространения холеры.

В России усиливают меры профилактики холеры
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно тексту опубликованного документа, глава ведомства Анна Попова рекомендовала руководству регионов «оценить готовность» к проведению мероприятий по недопущению «завоза и распространения холеры».

Региональные медицинские учреждения должны быть готовы к проведению противоэпидемических мероприятий, если будут зафиксированы случаи заражения холерой. В частности, лаборатории необходимо оснастить оборудованием и препаратами для экспресс- и ускоренной диагностики заболевания.

Новым распоряжением регионы обязали информировать россиян, подлежащих обязательной вакцинации против холеры.

Ранее мы писали о том, какие прививки обязательно нужно делать взрослым.

Новости,Анна Попова,
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