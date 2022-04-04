Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+12° в 
USD 83.59EUR 92.39
Войти в почту
5 часов назад

Какие прививки нужно делать взрослым и зачем

Даша Краснова
Арина Жегалинаэксперт

Кроме коронавируса есть риск заразиться другими опасными болезнями. Защиту от многих из них может обеспечить вакцина. «Рамблер» решил разобраться, от стоит привиться вакцинироваться взрослым, чтобы защитить себя.

Какие прививки нужно делать взрослым и зачем
Фото: unsplash.comunsplash.com

В 2019 году ВОЗ объявила отказ от вакцинации одной из главных угроз человечеству. Доказано, что массовая вакцинация помогла снизить заболеваемость оспой, полиомиелитом, столбняком и другими болезнями.

Вакцины обучают иммунную систему создавать антитела, которые защищают от инфекций. Организму намного проще получить иммунитет от прививки, чем самому вырабатывать его. Так как болезнь может пройти тяжело.

Что нужно знать о вакцинах

  • Вакцинация спасает по меньшей мере 3 млн жизней каждый год.
  • Существуют вакцины для детей и для взрослых, так как с возрастом иммунитет снижается.
  • Вакцинация — самый эффективный способ защититься от инфекций.
  • Большую часть прививок в РФ можно сделать бесплатно.
  • Вакцинация не связана с развитием заболеваний, таких как аутизм, рассеянный склероз, сахарный диабет и других.
  • Массовый отказ от вакцинации может вернуть болезни, которые были активны в прошлом.
  • Вакцинация необходима людям с хроническими заболеваниями, которые относятся к группам риска.
  • Беременность не является противопоказанием к вакцинации и наоборот может спасти ребенка.

Календарь прививок

Порядок вакцинации взрослых можно найти в календаре профилактических прививок России. Их можно получить бесплатно в поликлинике по месту жительства.
  • Вирусный гепатит B: от 18 до 55 лет — три раза за жизнь.
  • Дифтерия, столбняк — раз в десять лет.
  • Корь — два раза за всю жизнь.
  • Краснуха — один раз за всю жизнь.
  • Грипп — ежегодно.
  • Коклюш.
  • Вирусный гепатит A —две дозы.
  • Энцефалит — три дозы с ревакцинацией каждые три года.
  • Пневмококковая инфекця — количество раз зависит от типа вакцины.
  • Менингококковая инфекция: однократно до 55 лет.
  • Ветряная оспа — две дозы.
  • ВПЧ-инфекция — три дозы.
Ежегодно мы делаем прививки от гриппа. Особенно важно их делать детям младшего школьного возраста, беременным и людям с хроническими заболеваниям. Людям старше 60-ти лет также необходимо сделать прививку от пневмококка. Еще одна прививка — от клещевого энцефалита. У нас в России очень много регионов, которые пандемичны по клещевому энцефалиту: Санкт-Петербург, Дальний Восток, Сибирь, Урал. Прививки от клещевого энцефалита делаются раз в три года. По поводу коронавируса, сейчас действует вакцинация раз в полгода, но позже вакцинация будет только раз в год, как и вакцинация от гриппа.
Арина Жегалина
Арина ЖегалинаВрач терапевт w.clinic
Болезни и лекарства,ВОЗ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители