Какие прививки нужно делать взрослым и зачем

Ежегодно мы делаем прививки от гриппа. Особенно важно их делать детям младшего школьного возраста, беременным и людям с хроническими заболеваниям. Людям старше 60-ти лет также необходимо сделать прививку от пневмококка. Еще одна прививка — от клещевого энцефалита. У нас в России очень много регионов, которые пандемичны по клещевому энцефалиту: Санкт-Петербург, Дальний Восток, Сибирь, Урал. Прививки от клещевого энцефалита делаются раз в три года. По поводу коронавируса, сейчас действует вакцинация раз в полгода, но позже вакцинация будет только раз в год, как и вакцинация от гриппа.

Арина Жегалина Врач терапевт w.clinic