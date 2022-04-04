Какие прививки нужно делать взрослым и зачем

Кроме коронавируса есть риск заразиться другими опасными болезнями. Защиту от многих из них может обеспечить вакцина. «Рамблер» решил разобраться, от стоит привиться вакцинироваться взрослым, чтобы защитить себя.
В 2019 году ВОЗ объявила отказ от вакцинации одной из главных угроз человечеству. Доказано, что массовая вакцинация помогла снизить заболеваемость оспой, полиомиелитом, столбняком и другими болезнями.
Вакцины обучают иммунную систему создавать антитела, которые защищают от инфекций. Организму намного проще получить иммунитет от прививки, чем самому вырабатывать его. Так как болезнь может пройти тяжело.