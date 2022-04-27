Врач назвал смертельно опасную травму на даче

Врач-травматолог Анвар Гиниятов рассказал о травме на даче, которая может закончится летальным исходом. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".
Он посоветовал не ходить по дачному участку босиком, так как существует вероятность наступить на ржавый гвоздь. Эта травма может быть несовместима с жизнью.
Эксперт отметил, что среди дачников эта травма довольно распространена. В качестве первой помощи нужно осмотреть рану, обработать ее, перевязать и отправиться в травмпункт.
Если травма глубокая, то необходимо сделать рентген, чтобы исключить протыкание кости. В случае, если с момента травмы прошло более 12 часов, необходимо посетить хирурга, чтобы исключить нагноение или инфекционное заболевание.
Риск летального исхода возрастает, если человек не обращается к врачу. Должны насторожить такие симптомы, как: повышение температуры, опухание ноги в области раны, а также потепление этого участка.
Ранее сообщалось, что кардиолог рассказала, как определить опасную тахикардию.