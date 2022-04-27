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1 час назад

Врач назвал смертельно опасную травму на даче

Мария Каткова

Врач-травматолог Анвар Гиниятов рассказал о травме на даче, которая может закончится летальным исходом. Об этом сообщает издание "Доктор Питер".

Врач назвал смертельно опасную травму на даче
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Он посоветовал не ходить по дачному участку босиком, так как существует вероятность наступить на ржавый гвоздь. Эта травма может быть несовместима с жизнью.

Эксперт отметил, что среди дачников эта травма довольно распространена. В качестве первой помощи нужно осмотреть рану, обработать ее, перевязать и отправиться в травмпункт.

Если травма глубокая, то необходимо сделать рентген, чтобы исключить протыкание кости. В случае, если с момента травмы прошло более 12 часов, необходимо посетить хирурга, чтобы исключить нагноение или инфекционное заболевание.

Риск летального исхода возрастает, если человек не обращается к врачу. Должны насторожить такие симптомы, как: повышение температуры, опухание ноги в области раны, а также потепление этого участка.

Ранее сообщалось, что кардиолог рассказала, как определить опасную тахикардию.

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