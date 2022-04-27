Зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом

"По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", – сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.