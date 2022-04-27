Зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом

В китайской провинции Хэнань зафиксирован первый случай заражения человеком птичьим гриппом H3N8. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.
Заболевшим оказался четырехлетний мальчик, живущий в городском округе Чжумадянь. Отмечается, что он контактировал с домашними курами, а около его дома часто ходили дикие утки.
Первые симптомы у ребенка появились 5 апреля. Спустя пять дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния. В больнице ему сделали анализы, которые подтвердили заражение птичьим гриппом.
"По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", – сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
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