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1 час назад

Зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом

Мария Каткова

В китайской провинции Хэнань зафиксирован первый случай заражения человеком птичьим гриппом H3N8. Об этом сообщает BNO News со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР.

Зафиксирован первый случай заражения человека птичьим гриппом
Фото: PixabayPixabay

Заболевшим оказался четырехлетний мальчик, живущий в городском округе Чжумадянь. Отмечается, что он контактировал с домашними курами, а около его дома часто ходили дикие утки.

Первые симптомы у ребенка появились 5 апреля. Спустя пять дней его госпитализировали из-за ухудшения состояния. В больнице ему сделали анализы, которые подтвердили заражение птичьим гриппом.

"По предварительной оценке экспертов, вирус гриппа H3N8 имеет птичье происхождение и прежде не обладал способностью эффективно заражать людей. Вирус H3N8 был обнаружен у лошадей, собак, птиц и тюленей по всему миру, но о случаях H3N8 у людей не сообщалось", – сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.

Ранее сообщалось, что кардиолог рассказал о трех этапах поражения сердца при COVID-19.

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