Кардиолог рассказал о трех этапах поражения сердца при COVID-19

Кардиолог, доктор медицинских наук, академик РАН Юрий Беленков рассказал о том, что при коронавирусе поражение сердца проходит в три этапа. Об этом сообщает Ura.ru.

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«По сердцу есть три этапа. Первый — в ходе самой инфекции, когда есть прямое поражение мышцы сердца. В результате действия вируса развивается тяжелое нарушение ритма сердца. Могут провоцироваться коронарные нарушения, что приводит к декомпенсации, одышке и сердечной недостаточности»

В первые 140 дней после выздоровления происходит второй этап. В течение этого времени возникает миокардит, следствиями которого становятся одышка и отеки.

Третий этап может быть осложнен повторным заражением коронавирусом. В этот период у пациента начинают проявляться отсроченные проблемы с сердцем: повышение давления или поражение сердца.

«Главная особенность этого этапа — пациент может повторно заразиться коронавирусом, если не пройдет вакцинацию»