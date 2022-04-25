Врач прокомментировал вспышки гепатита в 12 странах мира

Врач Денис Прокофьев прокомментировал сообщения о вспышках гепатита неизвестной этиологии среди детей в 12 странах мира. Он отметил, что вирусная вспышка возможна в двух случаях: если детям не делают прививки от этого заболевания в соответствии с календарным планом или происходит объединение вируса гепатита с другими вирусами. Подробнее он рассказал в комментарии "Царьграду".
Бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко добавил, что маловероятно, что гепатит начнет распространяться также, как коронавирус, так как у этой болезни иной механизм передачи.