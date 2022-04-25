Врач прокомментировал вспышки гепатита в 12 странах мира

Если начнут отказываться от вакцинации против гепатита В, которая делается в первый день жизни, фактически новорожденным, будет вспышка. А вторая опасность заключается в том, что если вирус будет объединяться с другими, то, конечно, он станет более контагиозным, то есть более заразным.



Прокофьев Денис Александрович Врач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"