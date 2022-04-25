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2 часа назад

Врач прокомментировал вспышки гепатита в 12 странах мира

Мария Иглина
Прокофьев Денис Александровичэксперт

Врач Денис Прокофьев прокомментировал сообщения о вспышках гепатита неизвестной этиологии среди детей в 12 странах мира. Он отметил, что вирусная вспышка возможна в двух случаях: если детям не делают прививки от этого заболевания в соответствии с календарным планом или происходит объединение вируса гепатита с другими вирусами. Подробнее он рассказал в комментарии "Царьграду".

Врач прокомментировал вспышки гепатита в 12 странах мира
Фото: unsplash.comunsplash.com
Если начнут отказываться от вакцинации против гепатита В, которая делается в первый день жизни, фактически новорожденным, будет вспышка. А вторая опасность заключается в том, что если вирус будет объединяться с другими, то, конечно, он станет более контагиозным, то есть более заразным.
Прокофьев Денис Александрович
Прокофьев Денис АлександровичВрач общей практики, врач-кардиолог, заведующий структурным подразделением, обладатель статуса "Московский врач"

Бывший главный санитарный врач, экс-депутат Геннадий Онищенко добавил, что маловероятно, что гепатит начнет распространяться также, как коронавирус, так как у этой болезни иной механизм передачи.

Ранее врач развеял популярный миф об аллергии.

Новости,Геннадий Онищенко,
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