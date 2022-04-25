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3 часа назад

Врач развеял популярный миф об аллергии

Даша Краснова

Педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус развеял популярный миф об аллергии на животных.

Врач развеял популярный миф об аллергии
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам специалиста, признаки аллергии на животных схожи с поллинозом – реакцией на пыльцу растений. Среди них можно отметить заложенность носа, насморк, раздражение в горле и носовой полости, ощущение зуда в глазах, нарушение дыхания и кашель.

«Часто люди считают, что аллергия возникает на шерсти животных. Однако шерсть является лишь переносчиком аллергенов, а реакцию чаще всего вызывают пот, слюна и другие выделения животного», — отметил доктор. По этой причине распространенным заблуждением является мнение, что лысые кошки — гипоаллергенные породы.

Если женщина рассположена к аллергии и домашнее животное находилось дома во время беременности, то вероятность того, что ребенок разовьет аллергическую реакцию на это животное очень мала.

«Потому что к антигенам, выделяемым животным, ребенок уже имел доступ внутриутробно, через кровь матери. И это дало возможность развить толерантность иммунных клеток и избежать в дальнейшем острой реакции организма в виде аллергии», — пояснил телеврач.

Но во время беременности заводить животное не стоит, если раньше его не было.

До этого мы рассказывали, где в России спасаться от аллергии на березу.

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