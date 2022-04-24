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2 часа назад

ВОЗ сообщает уже о 169 случаях заражения гепатитом нового типа

Мира Маркина

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 169 зарегистрированных случаях острого гепатита среди детей. Случаи неизвестного типа гепатита были выявлены уже в 12 странах мира, среди них один со смертельным исходом, а многим для выздоровления понадобилось провести трансплантацию печени. Как сообщают РИА Новости, ни у одного из заболевших не был обнаружен ни один из уже известных типов гепатита.

ВОЗ сообщает о 169 случаях заражения гепатитом нового типа
Фото: pixabay.compixabay.com

"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки" - рассказывают в организации здравоохранения.

Возраст всех заболевших колеблется от 0 до 16 лет. 114 случаев из 169 были зарегистрированы у британских детей. Остальные страны, которых коснулось новое заболевание - Испания, США, Нидерланды, Франция, Израиль, Дания, Ирландия, Италия, Норвегия, Румыния, Бельгия.

В организации также заметили, что у многих заболевших был обнаружен аденовирус.

Ранее мы писали, как врач оценивает вероятность распространения этой новой болезни в России.

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