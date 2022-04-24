ВОЗ сообщает о 169 случаях заражения гепатитом нового типа

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 169 зарегистрированных случаях острого гепатита среди детей. Случаи неизвестного типа гепатита были выявлены уже в 12 странах мира, среди них один со смертельным исходом, а многим для выздоровления понадобилось провести трансплантацию печени. Как сообщают РИА Новости, ни у одного из заболевших не был обнаружен ни один из уже известных типов гепатита.
"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки" - рассказывают в организации здравоохранения.
Возраст всех заболевших колеблется от 0 до 16 лет. 114 случаев из 169 были зарегистрированы у британских детей. Остальные страны, которых коснулось новое заболевание - Испания, США, Нидерланды, Франция, Израиль, Дания, Ирландия, Италия, Норвегия, Румыния, Бельгия.
В организации также заметили, что у многих заболевших был обнаружен аденовирус.