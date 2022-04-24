ВОЗ сообщает о 169 случаях заражения гепатитом нового типа

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 169 зарегистрированных случаях острого гепатита среди детей. Случаи неизвестного типа гепатита были выявлены уже в 12 странах мира, среди них один со смертельным исходом, а многим для выздоровления понадобилось провести трансплантацию печени. Как сообщают РИА Новости, ни у одного из заболевших не был обнаружен ни один из уже известных типов гепатита.