Врач оценил вероятность вспышек неизвестного гепатита в РФ

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов усомнился в быстром проникновении неизвестного гепатита в Россию. По его мнению, это связано с малым количеством международных рейсов. Об этом эксперт рассказал в беседе с "Лентой.ру".
Вирусолог напомнил, что гепатит — это воспаление печени, и причиной его могут быть как пищевые, так и вирусные или бактериальные факторы. Он также отметил, что пока неясно, какая причина обнаруженного в ряде стран гепатита:
"Есть две гипотезы: либо это какой-то вирус, либо это какая-то пищевая интоксикация, потому что, когда эпидемически случаи связаны, это может быть и то, и то. Сейчас этим вопросом занимаются специалисты в Великобритании, в США, в других странах. Давайте подождем, пока специалисты разберутся в тех странах, где он есть, потому что мы заочно в этом не разберемся — нужны пробы от больных, и их надо тщательно исследовать".
Некоторое время назад в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших — дети 2-5 лет.
Ранее были названы последствия переизбытка витамина D.