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55 минут назад

Врач оценил вероятность вспышек неизвестного гепатита в РФ

Мария Иглина

Доктор биологических наук, вирусолог Сергей Нетесов усомнился в быстром проникновении неизвестного гепатита в Россию. По его мнению, это связано с малым количеством международных рейсов. Об этом эксперт рассказал в беседе с "Лентой.ру".

Врач оценил вероятность вспышек неизвестного гепатита в РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Вирусолог напомнил, что гепатит — это воспаление печени, и причиной его могут быть как пищевые, так и вирусные или бактериальные факторы. Он также отметил, что пока неясно, какая причина обнаруженного в ряде стран гепатита:

"Есть две гипотезы: либо это какой-то вирус, либо это какая-то пищевая интоксикация, потому что, когда эпидемически случаи связаны, это может быть и то, и то. Сейчас этим вопросом занимаются специалисты в Великобритании, в США, в других странах. Давайте подождем, пока специалисты разберутся в тех странах, где он есть, потому что мы заочно в этом не разберемся — нужны пробы от больных, и их надо тщательно исследовать".

Некоторое время назад в Европейском центре по контролю и профилактике заболеваний (ECDC) сообщили, что случаи острого гепатита были выявлены у детей в Великобритании, Дании, Ирландии, Испании, Нидерландах и США. Большинство заболевших — дети 2-5 лет.

Ранее были названы последствия переизбытка витамина D.

Новости,Сергей Нетесов,
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