Врач оценил вероятность вспышек неизвестного гепатита в РФ

"Есть две гипотезы: либо это какой-то вирус, либо это какая-то пищевая интоксикация, потому что, когда эпидемически случаи связаны, это может быть и то, и то. Сейчас этим вопросом занимаются специалисты в Великобритании, в США, в других странах. Давайте подождем, пока специалисты разберутся в тех странах, где он есть, потому что мы заочно в этом не разберемся — нужны пробы от больных, и их надо тщательно исследовать".