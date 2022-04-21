Отоларинголог предупредил об опасности ватных палочек

В беседе с «Газета.ru» отоларинголог, врач высшей категории Игорь Маневич объяснил, почему для гигиены ушных раковин лучше не использовать ватные палочки.

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Отоларинголог предупредил, что чистка ушей ватными палочками может привести к проблемам со слуховыми проходами.

«Сера, которая в результате этого проталкивается вглубь ушного прохода и прилипает к барабанной перепонке, дает ощущение щелчков, заложенности в ухе. В этом случае поможет удаление серной пробки», — объяснил врач.

Игорь Маневич рекомендовал обратиться с проблемой серных пробок к профессиональному отоларингологу. Ведь если удаление пробок не поможет, опытный врач сможет найти проблему, вызывающую неприятные симптомы.