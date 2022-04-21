Названы продукты, которые нужно исключить при болезнях печени

Некоторые продукты и блюда могут сильно навредить людям, имеющим в анамнезе заболевания печени, отмечает врач-терапевт, заместитель главного врача ивановской клиники «РЖД-Медицина» Антон Арсеньев. Эксперт рассказал, от чего следует отказаться, в интервью «Вечерней Москве».
Алкоголь (все виды, без исключений), жареная и жирная пища априори не рекомендуются к употреблению. Также из рациона следует исключить грибы, газированные сладкие напитки, кофе, фабричные соки.
«Никаких копченостей, консервов, роллов, суши. Нельзя десерты (торты, пирожные) с кремом, содержащие шоколад. Никаких майонезов и кетчупов. Исключить жевательную резинку», — подчеркнул врач.
С осторожностью нужно употреблять помидоры, яблоки, орехи, приправы и мороженое.
Ранее мы рассказывали о том, какие продукты полезны для печени.