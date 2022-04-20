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39 минут назад

Названы продукты, улучшающие здоровье печени

Мария Каткова

Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Юлия Зотова назвала пять продуктов, которые нужно употреблять для поддержания здоровья печени. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Названы продукты, улучшающие здоровье печени
Фото: PixabayPixabay

Печень отвечает за несколько важных функций: обезвреживание токсинов, регулирование гормонального фона, обмен глюкозы, синтез холестерина и образование желчи.

Для того, чтобы поддерживать здоровье печени, по мнению эксперта, необходимо употреблять пять продуктов.

Одной из самых полезных для печени считается тыква в печеном и вареном виде. В ней содержится витамин А, фосфолипиды и ненасыщенные жирные кислоты Омега 3–6. Второй продукт — свекла. В ней много витаминов А, группы В и фосфора.

Также врач посоветовала употреблять ягоды: вишню, малину, клюкву. Они полезны благодаря содержанию каротина, аскорбиновой кислоты и пищевых волокон. Противовоспалительный эффект имеет зеленый чай, в составе которого танин, кофеин и большое количество витамина С. Также Зотова рекомендовала включить в рацион куркуму. В ней есть эфирные масла и вещество куркумин, обладающее лечебными свойствами.

Ранее сообщалось, что названы изменения в анализах крови, которые могут насторожить.

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