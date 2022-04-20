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4 часа назад

Диетолог раскрыла категории людей, склонных к диабету

Мария Каткова

Член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов, врач-диетолог Наталья Круглова рассказала о категориях людей, которые подвержены риску заболевания сахарным диабетом. Об этом сообщает "ФедералПресс".

Диетолог раскрыла категории людей, склонных к диабету
Фото: PixabayPixabay

Она рассказала, что риск заболеть диабетом второго типа повышается у людей с избыточной массой тела.

«Диабет развивается не от каких-то конкретных продуктов, а на фоне избыточного веса. Заболеваемость сахарным диабетом второго типа гораздо выше у людей, имеющих ожирение, причем, это абдоминальное ожирение, когда жировая ткань откладывается в область талии»

Она рекомендовала сократить людям с ожирением потребление продуктов, где содержится большое количество сахара и насыщенных жиров. Отказаться стоит от ежедневного употребления таких продуктов, как: кондитерские изделия, газированные напитки и сладкие соки, сдобная выпечка, полуфабрикаты, сладкие йогурты, жирные сливки и колбасы.

Врач заявила, что ежедневно человек не должен употреблять больше 30 граммов сахара. Это касается и того подсластитель, который добавлен в промышленные продукты. Сахар, содержащийся в молочной лактозе и фруктах, можно не учитывать.

Ранее сообщалось, что доктор Мясников заявил, что сахар провоцирует онкологию.

Новости,Наталья Круглова,
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