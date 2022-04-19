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3 часа назад

Кардиолог высказалась об опасности сна на боку

Мира Маркина

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что спать как на левом, так и на правом боку безопасно. Слова медика приводятся на сайте "Доктор Питер".

Кардиолог высказалась об опасности сна на боку
Фото: UnsplashUnsplash

Как рассказала врач, сердце защищено сердечной сумкой-перикардом, жировой тканью, плеврой, тканью легких и ребрами с мышцами, поэтому его невозможно повредить снаружи, если не упасть с большой высоты и не удариться грудью при аварии.

«Сердце мы обычно повреждаем другими способами — много нервничаем, не уделяем своему телу должного внимания, не нагружаем себя физически, а только переживаем, переедаем, мало и плохо спим, почти не расслабляемся эмоционально, курим и пьем, чтобы хоть немного расслабиться. Все это медленно, но верно разрушает наше сердце изнутри», — сказала кардиолог.

Неприятные ощущения при сне на левом боку могут быть связаны с болями напряжения.

«Психоэмоциональное напряжение с возрастом постоянно увеличивается и вызывает спазм мускулатуры верхней части тела — головы, шеи, грудной клетки. Отсюда возникают головные боли, боли в шее, спине, груди. Спазм мускулатуры вызывает смещение межпозвонковых дисков и ущемление спинномозговых нервов», — объяснила медик.

Ранее врач заявил об опасности потери зрения после COVID-19.

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