Кардиолог высказалась об опасности сна на боку

«Сердце мы обычно повреждаем другими способами — много нервничаем, не уделяем своему телу должного внимания, не нагружаем себя физически, а только переживаем, переедаем, мало и плохо спим, почти не расслабляемся эмоционально, курим и пьем, чтобы хоть немного расслабиться. Все это медленно, но верно разрушает наше сердце изнутри», — сказала кардиолог.