Кардиолог высказалась об опасности сна на боку

Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич заявила, что спать как на левом, так и на правом боку безопасно. Слова медика приводятся на сайте "Доктор Питер".
Как рассказала врач, сердце защищено сердечной сумкой-перикардом, жировой тканью, плеврой, тканью легких и ребрами с мышцами, поэтому его невозможно повредить снаружи, если не упасть с большой высоты и не удариться грудью при аварии.
«Сердце мы обычно повреждаем другими способами — много нервничаем, не уделяем своему телу должного внимания, не нагружаем себя физически, а только переживаем, переедаем, мало и плохо спим, почти не расслабляемся эмоционально, курим и пьем, чтобы хоть немного расслабиться. Все это медленно, но верно разрушает наше сердце изнутри», — сказала кардиолог.
Неприятные ощущения при сне на левом боку могут быть связаны с болями напряжения.
«Психоэмоциональное напряжение с возрастом постоянно увеличивается и вызывает спазм мускулатуры верхней части тела — головы, шеи, грудной клетки. Отсюда возникают головные боли, боли в шее, спине, груди. Спазм мускулатуры вызывает смещение межпозвонковых дисков и ущемление спинномозговых нервов», — объяснила медик.