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1 час назад

Врач заявил об опасности потери зрения после COVID-19

Мира Маркина

Доктор медицинских наук, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что перенесшие коронавирус могут полностью лишиться зрения. Об этом сообщает издание URA.RU.

Врач заявил об опасности потери зрения после COVID-19
Фото: PixabayPixabay

По словам медика, это связано с риском развития тромбозов сетчатки:

"Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение нескольких месяцев после перенесённого коронавируса у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом появляется ишемия, дегенерация, вплоть до её возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, однако в запущенных — лечить будет крайне сложно, человек рискует стать инвалидом по зрению".

Врач посоветовал срочно обратиться к врачу-офтальмологу при появлении необычных симптомов: тумана в глазах, искр, звездочек и плавающих мушек, снижения остроты зрения.

Как отметил Сергей Токарев, коронавирус поражает клетки сетчатки, из-за чего могут пострадать светочувствительные и ганглиозные клетки, отвечающие за световосприятие и зрение. В группе риска — люди, страдающие от миопии.

Ранее врач оценила тяжесть течения стелс-омикрона.

Коронавирус,Сергей Токарев,
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