Врач заявил об опасности потери зрения после COVID-19

"Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение нескольких месяцев после перенесённого коронавируса у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом появляется ишемия, дегенерация, вплоть до её возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, однако в запущенных — лечить будет крайне сложно, человек рискует стать инвалидом по зрению".