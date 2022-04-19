Врач заявил об опасности потери зрения после COVID-19

Доктор медицинских наук, главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что перенесшие коронавирус могут полностью лишиться зрения. Об этом сообщает издание URA.RU.
По словам медика, это связано с риском развития тромбозов сетчатки:
"Зарубежные коллеги опубликовали новые исследования, которые показывают, что в течение нескольких месяцев после перенесённого коронавируса у пациентов может возникнуть риск развития тромбоза сосудов сетчатки. В таких случаях сначала нарушается питание сетчатки, потом появляется ишемия, дегенерация, вплоть до её возможной отслойки и полной слепоты. На ранних стадиях можно провести операцию, лазеркоагуляцию, однако в запущенных — лечить будет крайне сложно, человек рискует стать инвалидом по зрению".
Врач посоветовал срочно обратиться к врачу-офтальмологу при появлении необычных симптомов: тумана в глазах, искр, звездочек и плавающих мушек, снижения остроты зрения.
Как отметил Сергей Токарев, коронавирус поражает клетки сетчатки, из-за чего могут пострадать светочувствительные и ганглиозные клетки, отвечающие за световосприятие и зрение. В группе риска — люди, страдающие от миопии.