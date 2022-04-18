Врач рассказала, каким людям нельзя пить вино

Врач Линн Постон рассказала, что людям, страдающим диабетом, категорически не рекомендуется употреблять вино. Об этом сообщает Eat This Not That.

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По словам эксперта, употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжелой гипогликемии.

Также от вина стоит отказаться тем, кто принимает седативные и обезболивающие средства, а также дисульфирам для лечения зависимости от алкоголя. Употребление напитка приведет к таким последствиям, как головные боли, тошнота и изменение частоты сокращений сердца.

От вина стоит отказаться и астматикам, поскольку у них может случиться сердечный приступ из-за реакции на сульфиты

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