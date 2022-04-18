Врач рассказала, каким людям нельзя пить вино

Врач Линн Постон рассказала, что людям, страдающим диабетом, категорически не рекомендуется употреблять вино. Об этом сообщает Eat This Not That.
По словам эксперта, употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжелой гипогликемии.
Также от вина стоит отказаться тем, кто принимает седативные и обезболивающие средства, а также дисульфирам для лечения зависимости от алкоголя. Употребление напитка приведет к таким последствиям, как головные боли, тошнота и изменение частоты сокращений сердца.
От вина стоит отказаться и астматикам, поскольку у них может случиться сердечный приступ из-за реакции на сульфиты