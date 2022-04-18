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1 час назад

Врач рассказала, каким людям нельзя пить вино

Мария Иглина

Врач Линн Постон рассказала, что людям, страдающим диабетом, категорически не рекомендуется употреблять вино. Об этом сообщает Eat This Not That.

Врач рассказала, каким людям нельзя пить вино
Фото: unsplash.comunsplash.com

По словам эксперта, употребление алкоголя натощак может значительно снизить уровень сахара в крови и привести к тяжелой гипогликемии.

Также от вина стоит отказаться тем, кто принимает седативные и обезболивающие средства, а также дисульфирам для лечения зависимости от алкоголя. Употребление напитка приведет к таким последствиям, как головные боли, тошнота и изменение частоты сокращений сердца.

От вина стоит отказаться и астматикам, поскольку у них может случиться сердечный приступ из-за реакции на сульфиты

Ранее нарколог предупредил об опасности горячих алкогольных напитков.

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