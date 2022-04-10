Нарколог предупредил об опасности горячих алкогольных напитков

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн рассказал, какая опасность кроется в употреблении горячих алкогольных напитков. Подробностями он поделился в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, такой алкоголь может привести к ожогу слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Брюн предупредил, что горячие алкогольные напитки должны быть не выше 37 градусов.
Кроме этого, медик добавил, что горячий алкоголь быстрее всасывается из-за расширения сосудов, по этой причине опьянение может наступить гораздо быстрее.