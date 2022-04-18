Гематолог рассказал о связи группы крови с болезнями сердца

Гематолог Дуглас Гуггенхайм вместе с командой ученых рассказал о влиянии группы крови на болезни сердца. Подробности исследования опубликованы в статье на сайте CNet.

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Так, по данным Американской кардиологической ассоциации, у людей с группой крови A (II), B (III) или AB (IV) чаще, чем у людей с группой O (I), случаются сердечные приступы или сердечная недостаточность. Гуггенхайм, в свою очередь, назвал пациентов со II и III группами крови склонными к инфарктам на восемь процентов больше, чем обладателей других групп, а к сердечной недостаточности — на 10 процентов.

Кроме этого, пациенты с этими же группами на 51 процент более склонны к развитию тромбоза глубоких вен и на 47 процентов — к развитию легочной эмболии.

Что же касается группы крови O (I), то ее обладатели могут быть более восприимчивы к кровотечениям или нарушениям свертываемости крови. А носители IV группы крови чаще остальных страдают от когнитивных нарушений и проблем с памятью.

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