Названа неожиданная причина резкого повышения давления

Дефицит витамина D может спровоцировать «скачок» артериального давления, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит «Москва 24».
Недостаток «солнечного» витамина D отражается на эмоциональном фоне, отметила эксперт. Если человек часто раздражен, он нервничает, то это влияет на стабильность артериального давления.
Также дефицит витамина повышает риск возникновения опасного эндокринологического заболевания.
Врач рекомендовала добавить в рацион продукты, обогащенные витамином D: жирную рыбу, печень трески, скумбрию, селедку и сайру. Регулярное употребление их в пищу также улучшает проводимость кровеносных сосудов.
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