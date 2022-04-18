Названа неожиданная причина резкого повышения давления

Дефицит витамина D может спровоцировать «скачок» артериального давления, предупредила врач-диетолог Елена Соломатина. Ее слова приводит «Москва 24».

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Недостаток «солнечного» витамина D отражается на эмоциональном фоне, отметила эксперт. Если человек часто раздражен, он нервничает, то это влияет на стабильность артериального давления.

Также дефицит витамина повышает риск возникновения опасного эндокринологического заболевания.

«Дефицит витамина D ответственен и за развитие сахарного диабета. Он идет рука об руку с гипертонией. Это такой метаболический синдром, который сейчас просто буквально бич», – объяснила диетолог. Елена Соломатина Врач-диетолог

Врач рекомендовала добавить в рацион продукты, обогащенные витамином D: жирную рыбу, печень трески, скумбрию, селедку и сайру. Регулярное употребление их в пищу также улучшает проводимость кровеносных сосудов.