Названы обследования, которые нужно проходить ежегодно

Особенно важно проходить ежегодную диспансеризацию людям в возрасте от 40 лет и старше, отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Старостин. Его мнение приводит газета «Известия».

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общий и биохимический анализ крови,

анализ мочи,

измерение давления, веса, роста,

расчет сердечно-сосудистого риска,

оценка состояния кожных покровов и слизистых, лимфатических узлов,

электрокардиография,

а также рентгенография органов грудной клетки. Эксперт перечислил обязательные элементы ежегодного скрининга:

Молодым взрослым (от 18 и до 39 лет) диспансеризацию допустимо проходить раз в три года.

Для людей старше 40 лет список обследований немного расширен. Им рекомендуется сдавать анализ кала на скрытую кровь и проходить низкодозную КТ органов грудной клетки ежегодно.

Женщинам нельзя забывать об обследовании молочных желез. Маммографию достаточно проходить один раз в два года.

Иван Старостин отметил, что программа диспансеризации может быть индивидуально скорректирована. Это зависит от того, какие заболевания есть в анамнезе у пациента и членов его семьи. Эксперт рекомендовал обсудить результаты обследований с компетентным специалистом.