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4 минуты назад

Названы обследования, которые нужно проходить ежегодно

Мира Маркина

Особенно важно проходить ежегодную диспансеризацию людям в возрасте от 40 лет и старше, отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Старостин. Его мнение приводит газета «Известия».

Названы обследования, которые нужно проходить ежегодно
Фото: unsplash.comunsplash.com
Эксперт перечислил обязательные элементы ежегодного скрининга:
  • общий и биохимический анализ крови,
  • анализ мочи,
  • измерение давления, веса, роста,
  • расчет сердечно-сосудистого риска,
  • оценка состояния кожных покровов и слизистых, лимфатических узлов,
  • электрокардиография,
  • а также рентгенография органов грудной клетки.

Молодым взрослым (от 18 и до 39 лет) диспансеризацию допустимо проходить раз в три года.

Для людей старше 40 лет список обследований немного расширен. Им рекомендуется сдавать анализ кала на скрытую кровь и проходить низкодозную КТ органов грудной клетки ежегодно.

Женщинам нельзя забывать об обследовании молочных желез. Маммографию достаточно проходить один раз в два года.

Иван Старостин отметил, что программа диспансеризации может быть индивидуально скорректирована. Это зависит от того, какие заболевания есть в анамнезе у пациента и членов его семьи. Эксперт рекомендовал обсудить результаты обследований с компетентным специалистом.

Ранее мы рассказывали о том, какую опасность представляют мочегонные препараты.

Новости,Иван Старостин,
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