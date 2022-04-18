Названы обследования, которые нужно проходить ежегодно

Особенно важно проходить ежегодную диспансеризацию людям в возрасте от 40 лет и старше, отметил врач-терапевт, кандидат медицинских наук Иван Старостин. Его мнение приводит газета «Известия».
Молодым взрослым (от 18 и до 39 лет) диспансеризацию допустимо проходить раз в три года.
Для людей старше 40 лет список обследований немного расширен. Им рекомендуется сдавать анализ кала на скрытую кровь и проходить низкодозную КТ органов грудной клетки ежегодно.
Женщинам нельзя забывать об обследовании молочных желез. Маммографию достаточно проходить один раз в два года.
Иван Старостин отметил, что программа диспансеризации может быть индивидуально скорректирована. Это зависит от того, какие заболевания есть в анамнезе у пациента и членов его семьи. Эксперт рекомендовал обсудить результаты обследований с компетентным специалистом.
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