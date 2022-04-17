Врач назвал опасные последствия сотрясения мозга

Врач-остеопат Сергей Евдокимов перечислил опасные последствия сотрясения мозга. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

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По словам медика, в некоторых легких случаях последствия могут быть незначительными:

"Может быть различная неврологическая симптоматика: от нарушения координации, памяти и внимания до нарушений в речи. Если совсем в легкой степени, то, как правило, протекает без особых осложнений".

При легкой степени сотрясения, как правило, достаточно двух недель для восстановления мозга. Необходим постельный режим, врачи назначают пациенты препараты, улучшающие мозговое кровообращение, проводится общеукрепляющая терапия.

Однако у сотрясений могут быть и тяжелые последствия, сохраняющиеся до года.

"Самое опасное осложнение — возникновение внутричерепной гематомы или кровоизлияния. Это чревато последствиями вплоть до летального исхода. В тяжелых случаях, если есть гематома, может потребоваться длительная реабилитация и даже может понадобиться оперативное вмешательство. Плюс при ударе головой могут быть повреждения непосредственно костей черепа", — заявил врач.