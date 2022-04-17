Уролог высказался о связи телефона в кармане и мужского бесплодия

Кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Фесенко рассказал, как телефон в кармане влияет на мужское бесплодие. Об этом сообщает Пятый канал.

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По словам медикам, носимое в кармане устройство не может навредить репродуктивному здоровью его владельца. Как заявил уролог, современная техника не влияет на мужские фертильность и потенцию.

Сергей Фесенко объяснил, что это утверждение появилось во времена кнопочных телефонов, так как они выделяли радиоволны высокой интенсивности, что могло привести к нагреванию и повреждению тканей.