Врач назвал действенное средство от похмелья

«Еще один совет: если вы знаете, что у вас будет хорошее возлияние и вы имеете похмельный синдром, то выпейте заранее препараты, способствующие утилизации алкоголя, которые снижают интенсивность похмельного синдрома. Они есть в аптеках, продаются без рецептов», — рассказал Каторгин.