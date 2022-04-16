Врач назвал действенное средство от похмелья

Gсихиатр-нарколог, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин. О действенном средстве от похмелья. По его словам, cправиться с тяжелым похмельем хорошо помогает жирная пища. Его слова передает «Лента.ру»
«Еще на Руси варили очень жирные бараньи бульоны, говядину с зеленью, с луком — физиологически это все очень действенно, потому что жир способствует тому, чтобы алкоголь всасывался правильно и процесс восстановления шел интенсивнее», — поделился врач.
С похмелья лучше пить больше жидкости, особенно газированную минеральную воду, заметил Каторгин. Опохмелятьс не стоит, это может привести к нехорошим последствиям.
«Еще один совет: если вы знаете, что у вас будет хорошее возлияние и вы имеете похмельный синдром, то выпейте заранее препараты, способствующие утилизации алкоголя, которые снижают интенсивность похмельного синдрома. Они есть в аптеках, продаются без рецептов», — рассказал Каторгин.
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