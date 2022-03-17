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3 часа назад

Раскрыт самый опасный вид алкоголизма

Стелла Шмель

Стало известно, какой вид алкоголизма самый опасный. Врач Лариса Алексеева рассказала, что пивной алкоголизм считается наиболее опасным, так как у человека развивается болезнь печени и ЖКТ, а также постоянное употребление пива убивает мозговые клетки.

Раскрыт самый опасный вид алкоголизма
Фото: unsplash.com/@joyceromerounsplash.com/@joyceromero

"Пивной алкоголизм — самый опасный, потому что чем больше пьешь пиво, тем больше идет нагрузка на печень, на желудочно-кишечный тракт, особенно на печень. Поэтому чаще всего употребление пива вызывает заболевания печени, заболевания мочевыводящей системы",

— отметила Лариса Алексеева в беседе с URA.RU.

Также пиво может быть причиной повышенного артериального давления.

"Доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления. Ежедневное употребление пива приводит к гибели клеток головного мозга, росту печени, а также поражению зрительного и слухового нервов. Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно считается слабым, и это якобы малокритично".

Особенно пивной алкоголизм опасен для женщин: меняется фигура, вес, а также растет риск возникновения онкологии.

"И женщины очень быстро привыкают к пиву",

— заключила врач.

Ранее мы писали, лечится ли женский алкоголизм на самом деле: отвечает нарколог.

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