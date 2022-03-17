Раскрыт самый опасный вид алкоголизма

"Доказана корреляция между суточным потреблением пива и повышением артериального давления. Ежедневное употребление пива приводит к гибели клеток головного мозга, росту печени, а также поражению зрительного и слухового нервов. Также для пивного алкоголизма характерно отрицание заболевания, люди думают, что они пьют пиво, и это ерунда, потому что оно считается слабым, и это якобы малокритично".