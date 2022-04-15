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1 час назад

Врач рассказал, как ускорить восстановление после пневмонии

Даша Краснова

Врач-пульмонолог Алексей Никишенков рассказал, что физическая активность позволит укрепить дыхательную систему и ускорит ее восстановление после заболеваний.

Врач рассказал, как ускорить восстановление после пневмонии
Фото: unsplash.comunsplash.com

"Это могут быть просто прогулки, ходьба, велосипедные прогулки, ролики. Все эти упражнения общеукрепляющие: укрепляют мышцы, улучшают кровоток и укрепляют дыхательные мышцы", — уточнил он.

Специалист также порекомендовал обратить внимание на скандинавскую ходьбу. Так как этот вид активности укрепляет мышцы всего тела и дыхательную систему.

По словам Никишенкова, важную роль при легочной реабилитации играют питание и эмоциональное состояние. Пациентам необходимо соблюдать режим дня и уделять время дыхательной гимнастике.

"Результатами дыхательных упражнений будут укрепление диафрагмы, межреберных мышц и улучшение кровотока, насыщение кислородом крови".

До этого мы рассказывали, почему скандинавская ходьба настолько полезная.

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