Почему скандинавская ходьба считается такой полезной

Старение вызывает ассоциации с ослаблением организма, уменьшением подвижности и появлением разных недугов. Многие врачи советуют советуют людям среднего возраста заняться скандинавской ходьбой в качестве профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата. "Рамблер" поговорил с экспертом по скандинавской ходьбе Ладой Мещеряковой о том, почему она считается такой полезной.

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Бесспорно, жизнь с течением лет не становится легче в физическом плане, но не все безнадёжно. Поддержать организм в тонусе помогут физические упражнения. В старшем возрасте не стоит заниматься атлетикой или волейболом из-за высокого риска переломов. Лучшим для поддержания физической активности специалисты называют скандинавскую ходьбу.

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В отличие от других видов спорта, скандинавская ходьба— это щадящий режим физической нагрузки, оказывающий общее оздоровительное влияние на организм. Этот вид спорта подходит любой возрастной категории, но особенно полезен старшему поколению, так как ходьба практически не имеет ограничений по здоровью и подойдет каждому.

Лада Мещерякова Тренер по скандинавской ходьбе, руководитель клуба, эксперт по здоровому досугу портала «Фотострана»

Почему же скандинавская ходьба важна для людей пожилого возраста Укрепляет общее здоровье организма за счет плавного распределения нагрузки на все мышцы;

Восполняет недостаток движения, при это не перенапрягая опорно-двигательный аппарат;

Положительно влияет на здоровье сердца и сосудов, улучшает кровообращение в конечностях;

Повышает общий жизненный тонус

Не занимаясь спортом, пожилые люди рискуют сильно запустить здоровье, что приведет к необратимым процессам в огранизме.

Риски при недостатке физической активности Проблемы с лишним весом и ожирение. Одно из самых опасных исходов малооактивного образа жизни, так как грузное тело препятствует не только комфорту выполнения ежедневных дел, но и разрушает организм изнутри, повышая вероятность развития заболеваний;

Общее старение костей, которое сказывается на здоровье зубов и соединительных тканей.

Сокращение количества мышечной ткани, как следствие — невозможность полноценного движения;

Депрессивные состояния.

Скандинавская ходьба не только замедляет процессы старения, но и оказывает омолаживающий эффект на организм, снижает напряжение на суставы благодаря опорным инструментам (палкам для ходьбы), позволяя перераспределять уровень нагрузки в зависимости от выбранного типа шага и палок.

Лада Мещерякова Тренер по скандинавской ходьбе, руководитель клуба, эксперт по здоровому досугу портала «Фотострана»

Что важно учесть в начале занятий Особенности организма. Если у вас есть показания или противопоказания от врачей — лучше обсудить со специалистами нюансы физических упражнений;

Правильно подобранная обувь поможет в корректной поддержке свода стопы, что напрямую влияет на позвоночник и весь опорно-двигательный аппарат;

Балансировка и постановка шага во время ходьбы важный момент, который лучше всего изучить сначала с тренером или опытным ходоком, и только потом приступать к занятиям.