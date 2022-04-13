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36 минут назад

Перечислены неожиданные и опасные причины одышки

Мира Маркина

Одышка может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих медицинского вмешательства, предупреждает пульмонолог высшей категории Андрей Макаревич. Опасные причины одышки эксперт перечислил изданию «Доктор Питер».

Перечислены неожиданные и опасные причины одышки
Фото: flickr.comflickr.com

Одышка, по словам эксперта, может быть связана с нарушением работы сердца. Если пациент не способен вдохнуть полной грудью, возможно, у него развивается ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или кардиомиопатия.

Если вдох происходит без проблем, а выдох сделать сложно – это может свидетельствовать о хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, туберкулезе, поражениях сосудов или легочной тромбоэмболии.

Одышка может быть и смешанной. Но ее появление должно насторожить, отмечает Макаревич. Поскольку смешанная одышка часто является признаком не только лишнего веса, но и тяжелых поражений сердца, нервной или дыхательной системы.

Ранее мы рассказывали о том, почему, по мнению пульмонологов, домашняя пыль может быть опасна.

Новости,Андрей Макаревич,
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