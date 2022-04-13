Перечислены неожиданные и опасные причины одышки

Одышка может быть симптомом серьезных заболеваний, требующих медицинского вмешательства, предупреждает пульмонолог высшей категории Андрей Макаревич. Опасные причины одышки эксперт перечислил изданию «Доктор Питер».

Одышка, по словам эксперта, может быть связана с нарушением работы сердца. Если пациент не способен вдохнуть полной грудью, возможно, у него развивается ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность или кардиомиопатия.

Если вдох происходит без проблем, а выдох сделать сложно – это может свидетельствовать о хронической обструктивной болезни легких, бронхиальной астме, туберкулезе, поражениях сосудов или легочной тромбоэмболии.

Одышка может быть и смешанной. Но ее появление должно насторожить, отмечает Макаревич. Поскольку смешанная одышка часто является признаком не только лишнего веса, но и тяжелых поражений сердца, нервной или дыхательной системы.