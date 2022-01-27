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55 минут назад

Пульмонолог объяснил, чем опасна домашняя пыль

Пульмонолог Александр Хованов объяснил Мир24, чем вредна пыль для организма и можно ли от нее навсегда избавиться.

Пульмонолог рассказал, чем опасна домашняя пыль
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Вредность пыли, по его словам определяется несколькими факторами.

Основной показатель — это химический состав. В частности, содержание в пыли токсичных веществ (например, соединений тяжелых металлов) способно привести к острому или хроническому отравлению. В организм ядовитые вещества попадут через слизистую.

Плесень развивается во влажной среде, а вдыхание такой пыли приводит к росту эндотоксикоза. Это может привести к воспалению почек и хроническим заболеваниям легких.

Кроме того, пыль способна негативно влиять на кожу человека и вызывать аллергические реакции.

Пульмонолог объяснил, что полностью и навсегда избавиться от пыли невозможно, но что полностью избавиться от пыли невозможно, но важно регулярно делать влажную уборку в квартире — как минимум два-три раза в неделю. Нужно также протирать пыль на шкафах, пылесосить ковры и стирать шторы.

Ранее мы писали о том, можно ли "выкашлять легкие".

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