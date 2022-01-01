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4 часа назад

Можно ли “выкашлять легкие”

На страницы Медицинского журнала Новой Англии в 2018 году попал интересный случай: 36-летнего мужчину госпитализировали в отделение интенсивной терапии с острым обострением хронической сердечной недостаточности. Два дня спустя состояние пациента ухудшилось. Мужчина буквально выкашлял сгусток крови, по форме напоминающий бронхиальное дерево. Значит, “выкашлять легкие” возможно? С этим вопросом “Рамблер” обратился к Анне Юрьевне Кучиной, врачу-кардиологу и терапевту.

Можно ли “выкашлять легкие”
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

“Да, такое возможно. Сердечная недостаточность сопровождается обычно сухим кашлем, что связано с застоем крови в малом круге кровообращения, то есть в легких. При этом сердечная недостаточность может сопровождаться еще и повышением давления в легочной артерии (легочная гипертензия), что как раз может сопровождаться кровохарканьем. Кровохарканье говорит о том, что заболевание приобрело острый характер, оно возникает за счет повреждения сосудов альвеолярно-капиллярных мембран. Далее кровь может проникать из альвеол уже в бронхи, могут образовываться сгустки достаточно больших размеров и там принимать форму бронхов.

Поэтому такое явление вполне возможно. Конечно, при этом выкашливается не сама легочная ткань, а просто сгустки крови. Но само явление описано верно”.

Какой кашель должен насторожить:

  • приступообразный, до тошноты или рвоты;
  • продолжительный (более двух недель);
  • непродуктивный (сухой);
  • с кровью;
  • болезненный.

Если вы отмечаете эти признаки у себя или ощущаете другие нетипичные симптомы, обязательно обратитесь к врачу.

Болезни и лекарства,
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