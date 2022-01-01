Можно ли “выкашлять легкие”

“Да, такое возможно. Сердечная недостаточность сопровождается обычно сухим кашлем, что связано с застоем крови в малом круге кровообращения, то есть в легких. При этом сердечная недостаточность может сопровождаться еще и повышением давления в легочной артерии (легочная гипертензия), что как раз может сопровождаться кровохарканьем. Кровохарканье говорит о том, что заболевание приобрело острый характер, оно возникает за счет повреждения сосудов альвеолярно-капиллярных мембран. Далее кровь может проникать из альвеол уже в бронхи, могут образовываться сгустки достаточно больших размеров и там принимать форму бронхов.