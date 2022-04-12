Врач назвал три главных признака "весеннего гастрита"

О важных симптомах сезонного обострения гастрита рассказал врач-гастроэнтеролог Андрей Констанденков изданию "Доктор Питер".

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По словам специалиста, ноющие боли и изжогу нельзя игнорировать, потому как они могут быть симптомами весеннего обострения гастрита.

«Они [боли] не обязательно должны быть резкими. Чаще всего боль ощущается в верхней части желудка и возникает либо сразу после еды, либо натощак», — объяснил Констанденков.

Изжога, по его словам, обостряется в ночное время и сопровождается горьким или кислым вкусом во рту.

в районе желудка, тошнота или рвота. К этому иногда может добавиться еще и тошнота, ощущение тяжести в желудке и рвота.

О скором приступе гастрита могут говорить также потеря аппетита и нарушение работы кишечника. В таком случае следует обратиться к врачу.